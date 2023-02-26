Москва, 26 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Военные повара и пекари Центрального военного округа обеспечивают горячее питание и свежий хлеб участникам спецоперации по денацификации Украины, находящимся на передовой. Об этом 26 февраля рассказали в пресс-службе министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Рискуя собственной жизнью, российские специалисты МТО готовят и подвозят горячее питание и свежую выпечку на позиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повара пекут хлеб, готовят разные салаты и супы, мясное рагу и разные виды национальных блюд. Командование отмечает их высокий профессионализм, а также неравнодушное отношение. Повара стараются готовить по-домашнему, понимая тяжесть службы бойцов.

«Они в зоне боевых действий. Им намного сложней, чем нам», — отметил повар-пекарь Дмитрий, комментируя свою работу.

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Напомним, ранее в Минобороны показали подготовку в тылу СВО десантников с применением боевых машин пехоты. Установленные на них управляемые ракеты «Корнет» позволяют уничтожать противника на максимальном расстоянии.