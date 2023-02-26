Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Американская компания Twitter уволила 25 февраля по меньшей мере 50 сотрудников, сообщает портал Information.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Twitter Илона Маска уволил десятки сотрудников в рамках по меньшей мере восьмого раунда сокращений рабочих мест с тех пор, как Маск приобрел социальную сеть», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, цель сокращений — компенсировать падение выручки. Последние сокращения затронули несколько инженерных команд, в том числе занимающихся поддержкой рекламной технологии.

Напомним, после приобретения Илоном Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за $44 млрд Twitter преследует череда изменений как в управлении, так и в политике самой социальной сети. Штат сократился уже на 70%, до примерно двух тысяч человек.