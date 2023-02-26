Москва, 26 февраля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов в воскресенье, 26 февраля, награжден орденом Александра Невского I степени. 85-летнего писателя и публициста награждал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Смирнов/ТАСС Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов

«Своей журналистской деятельностью, художественными произведениями и яркими публичными выступлениями вы побуждаете людей задуматься о причинах и последствиях значимых исторических событий, о грядущих судьбах нашей Родины», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что в городе Донецке Донецкой Народной Республики 23 февраля прошла церемония награждения отличившихся бойцов звездами Героя ДНР.