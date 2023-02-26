Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону пятеро несовершеннолетних попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В ведомстве уточнили, что авария произошла около часа ночи 26 февраля на улице Каскадной.

За рулём автомобиля Ford Focus был несовершеннолетний водитель, не имеющий права управления транспортным средством. Подросток не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

«В результате ДТП 16-летний пассажир погиб на месте, несовершеннолетний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», ― говорится в сообщении ГИБДД в телеграм-канале.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, похожее ДТП произошло в феврале на Волгоградском проспекте в Москве. Автомобилем марки Tesla, который попал в аварию, управлял несовершеннолетний. В машине находился его знакомый ― тоже подросток. Оба пострадали и были доставлены в больницу.