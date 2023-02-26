Москва, 26 февраля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В ходе создания Российской орбитальной станции (РОС) используют опыт, который был получен при инцидентах с космическими кораблями «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». Об этом 26 февраля рассказал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

«Конечно, мы сделаем выводы и даже при проектировании Российской орбитальной станции внесём изменения, которые исключат подобные ситуации. По возможности», — сказал он.

Также глава Роскосмоса отметил, что проблема космического мусора глобальна и потому касается всех космических держав, уточнив, что странам мира придётся всерьёз подумать над этим вопросом и, вероятно, объединить свои усилия для борьбы с ней и парирования таких угроз.

Кроме этого, Борисов указал, что Россией в данный момент ведётся создание мер предупреждения опасных ситуаций в космическом пространстве.

«Мы имеем наработки в этой области. У нас есть такая программа — «Млечный путь», которая призвана наблюдать за подобными объектами, прогнозировать сближение и при необходимости осуществлять манёвры и уходить от столкновения», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-26.