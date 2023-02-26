Салехард, , 12:14 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе планируется открыть движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп, закрытое с 22 февраля из-за непогоды. Вновь дорогу откроют в 14:00 26 февраля, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства в своем телеграм-канале.

Зимняя дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако проезд по зимнику будет открыт лишь для транспортных средств (ТС), вес которых не превышает 30 тонн.

«С 14:00 для всех видов ТС массой до 30 тонн открывается движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп», — сказано в сообщении.

Из-за неблагоприятных погодных условий движение по трем имеющимся в ЯНАО зимникам — Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп закрывалось не один раз в течение февраля 2023 года. В последний раз с закрытием зимника Коротчаево — Красноселькуп оставшиеся два работали в штатном режиме.