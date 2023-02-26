Киев, 26 февраля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в четырёх регионах Украины 26 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 11:31 мск этот режим был введён в Полтавской и Днепропетровской областях. В 11:32 мск воздушную тревогу объявили в Харьковской, а в 11:33 мск — в Сумской области.

Также украинские власти объявили о тревоге в подконтрольных им территориях Херсонской и Запорожской областей. К настоящему моменту режим воздушной тревоги отменён.