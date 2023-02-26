В Татарстане из-за отравления угарным газом пострадали четыре человека
Болгар, Татарстан, 26 февраля 2023, 12:03 — REGNUM Четыре человека, среди которых двое — дети, пострадали в результате отравления угарным газом в жилом доме в городе Болгаре Республики Татарстан. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В одном из частных домов на улице Крайней в городе Болгар угарным газом отравились четыре человека. Пострадавшие: мужчина, женщина и двое их несовершеннолетних детей», — говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что трое из четырех пострадавших доставлены в Спасскую центральную районную больницу.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области также в результате отравления угарным газом пострадали четыре человека.
Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области четыре человека отравились угарным газом