Болгар, Татарстан, 26 февраля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Четыре человека, среди которых двое — дети, пострадали в результате отравления угарным газом в жилом доме в городе Болгаре Республики Татарстан. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В одном из частных домов на улице Крайней в городе Болгар угарным газом отравились четыре человека. Пострадавшие: мужчина, женщина и двое их несовершеннолетних детей», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что трое из четырех пострадавших доставлены в Спасскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области также в результате отравления угарным газом пострадали четыре человека.