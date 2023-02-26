Москва, 26 февраля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Русский народ, если Западу удастся развалить страну, может не сохраниться, заявил 26 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Драй ИА REGNUM Русские

«Сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня? Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Президент пояснил, что в случае распада России судьбы очень многих народов, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться.

Глава государства добавил, что попытки Запада переделать после развала Светского Союза мир исключительно под себя довели до такой ситуации, и Россия вынуждена на это реагировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад становится соучастником преступлений Киева.