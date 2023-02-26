Путин назвал смешной возможность пребывания военных США на ядерных объектах России

Москва, , 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин не может себе представить, как военные США будут «шастать» по российскими ядерным объектам, в то время как Вашингтон оказывает военную помощь Киеву. Он заявил об этом 26 февраля в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил президент РФ, комментируя приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США, страны Североатлантического альянса косвенно являются соучастниками преступлений Киева, в том числе ведущего обстрелы жилых кварталов Новороссии и Донецка.

«Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент в борьбу с Россией включились сателлиты Соединённых Штатов, однако они осознают, что намерения Вашингтона являются эгоистическими.