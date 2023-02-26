Краснодар, , 11:58 — REGNUM В ближайшие два дня в горах Краснодарского края и Адыгеи будет лавиноопасною. Об этом сообщили в пресс-службе региональном ГУ МЧС.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: На санно-бобслейной трассе в горах Сочи сошла лавина

«По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на период с 18:00 26 февраля до 18:00 28 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2000 ― лавиноопасно», ― говорится в сообщении.

Спасатели просят местных жителей и туристов соблюдать меры безопасности: не выходить в горы в снегопад и непогоду, избегать мест возможного схода лавин.

Ранее по теме: В Красной Поляне закрыли горнолыжные трассы

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в горах Сочи сошла лавина. Под удар стихии попала санно-бобслейная трасса на Красной Поляне. В результате пострадали ограждение и коммуникации. Пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет.