Москва, , 11:47 — REGNUM Тело 35-летнего мужчины обнаружили в одной из квартир в центре Москвы, рядом с трупом сидел двухлетний ребенок, который не понимал, что произошло с его отцом. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Жилой квартал. Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

21 февраля в полицию позвонила девушка и взволнованным голосом попросила сотрудников проверить местоположение ее мужа с ребенком. Ее супруг уже несколько часов не отвечал ей на телефонные звонки.

«Прибывшие на место сотрудники пытались дозвониться и достучаться до мужчины, но дверь никто не открывал, тогда, с согласия жены, было принято решение вызвать экстренные службы для вскрытия квартиры. После того как оперативники вскрыли дверь, в квартире они обнаружили тело 35-летнего мужчины, возле которого сидел двухлетний ребенок», — рассказал собеседник.

Двухлетний ребенок провел рядом с телом уже скончавшегося отца не менее четырех часов. На звонки муж перестал отвечать около 15:00 мск, а тело обнаружили лишь в 19:30 мск. Сейчас психологи работают с ребенком, чтобы выяснить, понял ли малыш, что произошло с его отцом.