В Киеве заявили об отсутствии свидетельств предоставления КНР оружия России
Киев, 26 февраля 2023, 11:45 — REGNUM Доказательств предоставления Китаем военной помощи, в частности оружия, России нет у Киева. Об этом 26 февраля заявил замначальника Главного управления разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий в интервью медиагруппе Funke.
«По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая», — сказал он.
Также Скибицкий отметил, что вооружённые формирования Украины могут начать «контрнаступление весной нынешнего года», однако эта возможность, как он считает, связана с несколькими факторами, такими как «поставки западного оружия».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Хорватия начала технические приготовления к отправке 14 транспортных вертолётов Ми-8 на Украину.