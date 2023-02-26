Киев, 26 февраля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Доказательств предоставления Китаем военной помощи, в частности оружия, России нет у Киева. Об этом 26 февраля заявил замначальника Главного управления разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий в интервью медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

«По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая», — сказал он.

Также Скибицкий отметил, что вооружённые формирования Украины могут начать «контрнаступление весной нынешнего года», однако эта возможность, как он считает, связана с несколькими факторами, такими как «поставки западного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Хорватия начала технические приготовления к отправке 14 транспортных вертолётов Ми-8 на Украину.