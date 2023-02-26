Ватикан, , 11:42 — REGNUM Папа Римский Франциск в Прощёное воскресенье, 26 февраля, попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России. Об этом рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Папа Франциск I Иван Шилов © ИА REGNUM

«Понтифик просит в этот день прощение у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего — кого обидел в России», — рассказал Севастьянов после беседы с папой Римским.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск призвал 26 февраля Россию и Украину простить все обиды и сесть за стол переговоров.