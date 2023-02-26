Саратов, , 11:41 — REGNUM В Саратове устранена коммунальная авария, которая оставила без воды свыше 12 тыс. жителей города. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Водоснабжение восстановлено», ― сказал в беседе с ТАСС представитель надзорного ведомства.

Напомним, порыв на сетях холодного водоснабжения на 3-м Крекингском проезде в Заводском районе Саратова произошёл 25 февраля. В зону ограничения подачи холодного водоснабжения попали 40 многоквартирных жилых домов, а также почты тысяча частных домов с общим населением более 12 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля аварийное отключение водоснабжения произошло в одном из районов Саратова, оставив без холодной воды жильцов 700 частных и многоквартирных домов. В зону отключения водоснабжения попали более десяти тысяч человек, проживающие по улице Горького.