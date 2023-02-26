Российские мотострелки уничтожили укрепрайон ВСУ под Кременной
Кременная, ЛНР, 26 февраля 2023, 11:40 — REGNUM Укрепрайон ВСУ под городом Кременной (ЛНР) уничтожен ударом российской бронетехники. Мотострелки подошли максимально близко и нанесли сокрушительный удар, сообщает 26 февраля РИА Новости.
Как рассказал командир подразделения, экипажи БМП-2 и танка Т-72БМ «подошли максимально близко» и «разобрали укрепрайон».
Огонь российские военные вели с расстояния порядка 300 метров.
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