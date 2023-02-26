Москва, 26 февраля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В настоящее время Уругвай не намерен присоединяться к объединению стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР). Об этом 26 февраля заявил посол Уругвая Даниэль Кастильос.

Cflm001 Страны — члены БРИКС

«Пока таких планов нет. Что касается информации о присоединении к Новому банку развития БРИКС, то страны, которые не являются членами объединения, могут участвовать в отдельных структурах», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом ранее Новый банк развития (НБР) БРИКС расширил состав стран-участниц, входящих в него, включив туда Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уругвайский посол Даниэль Кастильос рассказал, что в данный момент уругвайские экспортёры совместно со своими российскими партнёрами ведут работу по поиску альтернативных маршрутов поставок в Россию.