Ватикан, , 11:31 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Об этом сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Папа русским и украинцам предлагает в Прощёное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры», — сказал Севастьянов.

В личной беседе понтифик заявил, что христианская добродетель — это взаимное прощение и защита человеческой жизни.

Напомним, 26 февраля 2023 года православные отмечают Прощёное воскресенье — последний день перед Великим постом. В этот день у христиан принято вспомнить все свои обиды, нанесенные другим людям, и примириться с ними.