Москва, , 11:30 — REGNUM Оттепель, пришедшая в Москву, вынудила спасательные службы усилить контроль соблюдения правил безопасности на столичных водоемах. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, «из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру и представляет реальную угрозу. Уже сейчас спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, особое внимание обращают на детей без сопровождения взрослых». Москвичей просят соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами.

Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10» Дарья Драй © ИА REGNUM

Более 20 судов на воздушной подушке ведут круглосуточное патрулирование в районах городских рек и водоемов. «Этот уникальный транспорт, — пояснил Петр Бирюков, — способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час». Также в местах несанкционированного выхода на лед — местах зимнего купания, рыбной ловли и на катках — ведется постоянное наблюдение и осуществляются регулярные замеры толщины льда.

Сейчас в Москве работают 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов. На их оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе аэролодка «Север-650К», предназначенная для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.