Дамаск, , 11:28 — REGNUM В воскресенье, 26 февраля, в Дамаск для выражения солидарности с сирийским народом, пострадавшим в начале месяца в результате серии землетрясений на северо-западе страны, прибыли делегации из Египта, Ливана и Палестины.

Дамаск, Сирия (сс) ZCU

«Ваш визит свидетельствует, что Дамаск является сердцем арабского мира», — цитирует председателя Народного совета Сирии Хаммуды Саббага агентство SANA.

В свою очередь спикер палаты представителей Египта Ханафи Али аль-Гебали отметил, что народы арабских стран полностью поддерживают пострадавшую от катастрофы Сирию.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на северо-западе Сирии превысило 6700 человек.

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