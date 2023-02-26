Главы парламентов Ливана, Палестины и Египта прибыли в Сирию — SANA
Дамаск, 26 февраля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. В воскресенье, 26 февраля, в Дамаск для выражения солидарности с сирийским народом, пострадавшим в начале месяца в результате серии землетрясений на северо-западе страны, прибыли делегации из Египта, Ливана и Палестины.
(сс) ZCU
Дамаск, Сирия
«Ваш визит свидетельствует, что Дамаск является сердцем арабского мира», — цитирует председателя Народного совета Сирии Хаммуды Саббага агентство SANA.
В свою очередь спикер палаты представителей Египта Ханафи Али аль-Гебали отметил, что народы арабских стран полностью поддерживают пострадавшую от катастрофы Сирию.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на северо-западе Сирии превысило 6700 человек.