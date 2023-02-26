Прерванное из-за непогоды движение транспорта возобновили в трёх регионах Поволжья

Оренбург, , 11:27 — REGNUM Грузовой и рейсовый транспорт может беспрепятственно передвигаться по трассам в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. Ранее введённое из-за неблагоприятных погодных условий ограничение снято. Об этом 26 февраля сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Самара Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что движение в трёх регионах Поволжья открыто для всех видов транспорта.

«26 февраля с 09:00 (мск) открыто движение для грузового и рейсового транспорта на всех федеральных автодорогах в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях», ― говорится в сообщении управления.

Напомним, временное ограничение движения грузового и рейсового транспорта было введено на федеральных трассах в трёх регионах Поволжья 25 февраля. Причиной стало ухудшение погодных условий.