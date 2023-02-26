Москва, 26 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. На музыканта Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета завели уголовное дело за избиение жены. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

26-летним тубистом Михаилом Роговым сотрудники правоохранительных органов заинтересовались после того, как его жена поступила в больницу с множественными травмами. Врачи диагностировали у неё переломы двух рёбер, множественные ушибы и ссадины лица, рук и ног.

Женщина рассказала медикам, что её дома избил муж. После чего информацию о пациентке передали в полицию. Женщина написала заявление и прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая оценила травмы как вред здоровью средней тяжести. По данному факту на мужчину завели уголовное дело.

«По данным следствия, 26-летний подозреваемый в квартире на улице Академика Пилюгина умышленно нанес потерпевшей множественные удары руками в область головы и туловища, чем причинил ей закрытые переломы двух рёбер. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», — рассказал собеседник агентства.

По этой статье музыканту может грозить тюремный срок до трех лет.