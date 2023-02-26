Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что затяжной конфликт на Украине приведет к катастрофическим для Вашингтона последствиям из-за американского вмешательства.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если конфликт на Украине продолжится, мы проиграем независимо от того, чем он закончится», — считает Карлсон.

Также ведущий отметил, что Соединенные Штаты Америки уже не будут занимать ведущее положение в решениях мировых политических и экономических вопросов после завершения конфликта.

«Но самое интересное так это то, как мало американцев… осознают происходящее и последствия этой ситуации. Никто в американской политике или СМИ не скажет им правду», — заключил Такер Карлсон.

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