Загреб, 26 февраля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Хорватия начала технические приготовления к отправке 14 транспортных вертолётов Ми-8 на Украину. Как сообщает 26 февраля газета Jutarnji list, 12 вертолётов Ми-8MTV-1 и две машины Ми-8Т уже выделены из состава вооружённых сил страны, ведётся подготовка к их транспортировке.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

В настоящий момент, указывает издание, винтокрылые машины проходят подготовку в вертолётно-техническом центре в Велика-Горице под Загребом. С вертолётов снимают опознавательные знаки хорватской армии, меняют изношенные детали, доливают масло.

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По информации газеты, семь вертолётов будут частично разобраны и доставлены наземным способом, а остальные семь отправятся по воздуху. При этом все вертолёты будут доставлены в Польшу, откуда они будут отправлены на Украину.

Ожидается, что к отправке они будут готовы через десять дней.

После передачи 14 Ми-8 у Хорватии останется всего 10 транспортных вертолетов Ми-171 и 4 вертолета Black Hawk.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Хорватии Зоран Миланович пообещал, что республика не будет участвовать в поставке танков на Украину. Он подчеркнул, что те, кто хочет кому-то понравиться в Брюсселе, могут это поддерживать, а он этого делать не будет.

Хорватский лидер уверен, что поставка танков Киеву только затянет конфликт, а не поспособствует его урегулированию. Он также осудил позицию коллективного Запада в конфликте, назвав её аморальной.