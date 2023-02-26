Посол Уругвая заявил, что Монтевидео ищет альтернативные маршруты поставок в Россию

Москва, , 11:15 — REGNUM В данный момент уругвайские экспортёры совместно со своими российскими партнёрами ведут работу по поиску альтернативных маршрутов поставок в Россию. Об этом 26 февраля заявил посол Уругвая Даниэль Кастильос.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил в интервью РИА Новости уругвайский посол, из-за возникших проблем с логистикой компании-импортёры из РФ плотно работают с экспортёрами из Уругвая по альтернативным маршрутам поставок, что оказывает влияние на цены продуктов, которые увеличиваются.

«Мы в посольстве находимся в постоянном контакте с нашими производителями в Уругвае, предоставляя им всю необходимую информацию о маршрутах, альтернативных схемах. А также общаемся с российскими импортёрами, часто встречаемся с ними, чтобы вместе искать эти альтернативные маршруты», — сказал он.

Также Кастильос уточнил, что из-за проблем логистического характера было отмечено серьёзное снижение уругвайского экспорта на российский рынок, который до 2022 года составлял от $110 млн до $120 млн, а в 2022 году — только $70 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уругвайский посол Даниэль Кастильос рассказал, что возможности по наращиванию поставок своих рыбных продуктов на российский рынок рассматривают в настоящее время уругвайские власти.