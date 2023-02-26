Донецк, 26 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 26 февраля удар по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 10 снарядов по Петровскому району города, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Донецк (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, ВСУ уже трижды обстреливали Донецк из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что попадание ВСУ в машину скорой помощи в Донецке было целенаправленным.