В МИД РФ заявили, что стремятся не допустить наземной операции Турции в Сирии

Москва, , 11:14 — REGNUM Российская сторона прилагает усилия, чтобы избежать проведения широкомасштабной турецкой военной операции на севере Сирии, заявил 26 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов © Илья Питалев/ РИА Новости

Российский дипломат выразил надежду на то, что общими усилиями по урегулированию удастся также добиться «выправления гуманитарной и экономической ситуации» в Сирии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Напомним, турецкая сторона неоднократно заявляла, что может начать на севере соседней Сирии наземную операцию против курдских вооружённых формирований.

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