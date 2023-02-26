Москва старается не допустить наземной операции Турции в Сирии — Богданов
В МИД РФ заявили, что стремятся не допустить наземной операции Турции в Сирии
Москва, 26 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Российская сторона прилагает усилия, чтобы избежать проведения широкомасштабной турецкой военной операции на севере Сирии, заявил 26 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Илья Питалев/ РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Российский дипломат выразил надежду на то, что общими усилиями по урегулированию удастся также добиться «выправления гуманитарной и экономической ситуации» в Сирии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
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Напомним, турецкая сторона неоднократно заявляла, что может начать на севере соседней Сирии наземную операцию против курдских вооружённых формирований.