Путин заявил, что сателлиты США включились в борьбу с Россией

Москва, , 11:01 — REGNUM На данный момент в борьбу с Россией включились сателлиты Соединённых Штатов, однако они осознают, что намерения Вашингтона являются эгоистическими. Об этом 26 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Пентагон Югасов Владимир © ИА REGNUM

Как отметил президент РФ, некоторые из стран зависят от США в сферах экономики и обороны и также, возможно, уверены, что борьба против России является их интересом, совпадающим с интересами Вашингтона.

«И даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу, но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. Часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников», — сказал он.

Кроме того, Путин уточнил, что Россия не может и никогда не станет себя вести подобным образом, добавив, что он уверен, что в конечном итоге позиция нашей страны, которая ведёт борьбу за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене и за учёт интересов каждого, восторжествует в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные потенциалы США и всех остальных стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) нужно учитывать России в момент, когда этот военно-политический блок считает своей главной целью её стратегическое поражение.