Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM Президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспресс» заявил, что «Левски» не заплатил неустойку за одностороннюю отмену товарищеской встречи.

Тренер ФК «Урал» Григорий Иванов Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Пока что нам никто ничего не выплачивал», — сказал Иванов.

Напомним, что болгарский клуб «Левски» принял решение отказаться от матчей против «Урала» и московского «Спартака» из-за критики в адрес руководства клуба со стороны болельщиков.

Завтра, 27 февраля, «Урал» в матче четвертьфинала верхней сетки ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

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