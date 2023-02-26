Екатеринбург, 26 февраля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспресс» заявил, что «Левски» не заплатил неустойку за одностороннюю отмену товарищеской встречи.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тренер ФК «Урал» Григорий Иванов

«Пока что нам никто ничего не выплачивал», — сказал Иванов.

Напомним, что болгарский клуб «Левски» принял решение отказаться от матчей против «Урала» и московского «Спартака» из-за критики в адрес руководства клуба со стороны болельщиков.

Завтра, 27 февраля, «Урал» в матче четвертьфинала верхней сетки ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».