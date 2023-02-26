Москва, 26 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Москве 26 февраля ожидается облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Специалист рассказал, что синоптическая ситуация будет обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега, порывистым ветром и переходом столбиков термометров через ноль в сторону отрицательных значений. Это, по словам специалиста, приведет к образованию гололедицы толщиной до 4–7 миллиметров.

«Вечером начиная с 17:00–18:00 часов и далее — гололедица», — сказал Тишковец.

По его словам, температура воздуха в Москве составит около нуля, по Московской области ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба.

По данным синоптиков, в Москве выпало 5 миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы.