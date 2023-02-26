Москва, , 10:49 — REGNUM Россия понимает и согласна с тем, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер отметил, что после развала СССР ситуация в мире меняется, появляются новые центры силы, что, «естественно, должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений».

«Ну, конечно. А как же. Советского Союза нет? Нет. Как бы мы ни говорили, что Россия — это наследница СССР в правовом смысле», ― указал глава государства, при этом подчеркнув, что у сегодняшней России другой потенциал.

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«Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться. И мы этому не препятствуем никогда, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций, думая над её, этой организации, реформированием», ― добавил президент России.

Но, указал российский лидер, Россия против того, чтобы новый мир «выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Белый дом должен избавиться от синдрома вседозволенности и считаться с Россией и Китаем.

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Стивен Уолт в статье для Foreign Policy подчеркнул, что США по-прежнему сильны, но американской элите следует понять, что мир больше не будет однополярным и что США теряют гегемонию.

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