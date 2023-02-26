Москва, 26 февраля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Россия понимает и согласна с тем, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что после развала СССР ситуация в мире меняется, появляются новые центры силы, что, «естественно, должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений».

«Ну, конечно. А как же. Советского Союза нет? Нет. Как бы мы ни говорили, что Россия — это наследница СССР в правовом смысле», ― указал глава государства, при этом подчеркнув, что у сегодняшней России другой потенциал.

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«Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться. И мы этому не препятствуем никогда, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций, думая над её, этой организации, реформированием», ― добавил президент России.

Но, указал российский лидер, Россия против того, чтобы новый мир «выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Белый дом должен избавиться от синдрома вседозволенности и считаться с Россией и Китаем.

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Стивен Уолт в статье для Foreign Policy подчеркнул, что США по-прежнему сильны, но американской элите следует понять, что мир больше не будет однополярным и что США теряют гегемонию.