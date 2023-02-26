Путин: мир должен меняться, но не в интересах только одной страны
Москва, 26 февраля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Россия понимает и согласна с тем, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что после развала СССР ситуация в мире меняется, появляются новые центры силы, что, «естественно, должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений».
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Но, указал российский лидер, Россия против того, чтобы новый мир «выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Белый дом должен избавиться от синдрома вседозволенности и считаться с Россией и Китаем.
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Стивен Уолт в статье для Foreign Policy подчеркнул, что США по-прежнему сильны, но американской элите следует понять, что мир больше не будет однополярным и что США теряют гегемонию.