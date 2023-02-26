Путин: России нужно учитывать все ядерные арсеналы НАТО, когда альянс желает её поражения

Москва, , 10:48 — REGNUM Ядерные потенциалы США и всех остальных стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) нужно учитывать России в момент, когда этот военно-политический блок считает своей главной целью её стратегическое поражение. Об этом 26 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят <…> ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?» — задался вопросом российский лидер.

Также Путин уточнил, что формально альянс не является стороной заключённого между Россией и США Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), однако с подачи Вашингтона заговорил о своём желании войти в него.

«[Американские власти] пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления — мы знаем об этом. Ну они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге. Ну а если это так, то, пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии», — добавил российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США унизили Францию отменой в свою пользу заказа на подводные лодки для Австралии, однако Париж никоим образом этому не противодействовал.