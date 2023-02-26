Москва, 26 февраля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» 26 февраля заявил, что российский народ может не сохраниться, если Западу удастся разрушить территориальную целостность России.

ИА REGNUM Россия

«Если мы пойдем по этому пути распада России, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться», — считает президент.

Также Владимир Путин обозначил, к чему может привести распад Российской Федерации.

«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы…» — заключил глава государства.