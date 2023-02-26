Геническ, Херсонская область, 26 февраля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ производства США вместе с перевозившим её автомобилем и украинскими военными, сообщает 26 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Ночью артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа «пикап», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при этом составили трое погибших военных и двое раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля город Васильевка в Запорожской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины.