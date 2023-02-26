Донецк, , 10:39 — REGNUM Попадание в машину скорой помощи в Донецке было целенаправленным: боевики ВСУ стреляли по врачам специально, заявил 26 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин. Цинизм Киева переходит все допустимые границы.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«О том, что Вооружённые силы Украины корректировали огонь по бригаде скорой помощи 23 февраля в Петровском районе Донецка, мы догадывались, — заявил Гагин в интервью ТАСС. — А теперь они и сами подтвердили».

Он выразил возмущение цинизмом Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля двое сотрудников скорой помощи погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Позже в украинских СМИ появилось соответствующее видео, сделанное с украинского БПЛА.

Читайте ранее в этом сюжете: Под обстрел ВСУ Донецка из РСЗО попала бригада скорой помощи