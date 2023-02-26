Путин заявил, что Франция «умылась» после унижения с отменой заказа на подлодки для Австралии

Москва, , 10:39 — REGNUM США унизили Францию отменой в свою пользу заказа на подводные лодки для Австралии, однако Париж никоим образом этому не противодейстовал. Об этом 26 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии, и всё, унизили просто страну, и все умылись, сказали: «Спасибо большое, заходите ещё», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что сателлиты США прекрасно осознают, что американская сторона делает только соответствующие собственным эгоистическим интересам вещи и даже, когда это не отвечает интересам союзников Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, только развалив Россию на части, могли бы принять её в так называемую семью цивилизованных народов страны Запада.