Москва, , 10:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» 26 февраля заявил, что Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства пояснил, что поставки блоком НАТО оружия Киеву можно считать участием в конфликте, ведь денег за это альянс не получает, и это уже не просто военно-техническое сотрудничество.

«Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Президент продолжил, что это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит Киев, «в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка».

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