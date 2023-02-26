Москва, , 10:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российский народ является непобедимым, когда он сплочен и един.

Россия Алексей Колчин © ИА REGNUM

«И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», — сказал глава государства в интервью телеканалу «Россия 1» 26 февраля.

Напомним, что 22 февраля в преддверии праздника Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин посетил митинг-концерн в «Лужниках» и выступил с вдохновляющей речью.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин приехал на митинг-концерт ко Дню защитника Отечества в «Лужниках»