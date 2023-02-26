Путин заявил, что Запад мог бы принять Россию «в семью цивилизованных народов» только по частям

Москва, , 10:29 — REGNUM Только развалив Россию на части, могли бы принять её в так называемую «семью цивилизованных народов» страны Запада. Об этом 26 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Запад против России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«И потом, [развалив Россию] может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно», — сказал глава Российского государства.

Также Путин уточнил, что западные страны хотят это сделать для того, чтобы помыкать такими частями и контролировать их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в том, что в мире возобладает курс на многополярность.