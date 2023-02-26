Москва, 26 февраля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Возможности по наращиванию поставок своих рыбных продуктов на российский рынок рассматривают в настоящее время уругвайские власти. Об этом 26 февраля заявил посол Уругвая Даниэль Кастильос.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыба

Как уточнил в интервью РИА Новости уругвайский посол, российский рынок рассматривается его страной как очень важный, например, по поставкам молочной продукции, так как Россия является главным импортёром масла и находится на третьем месте по закупкам сыра в латиноамериканской стране.

«Мы также стараемся изучить возможности для поставок новой продукции. Например рыбных продуктов, вина, мёда. Что касается рыбы, мы думаем, у нас есть здесь большой потенциал. Уругвай уже поставляет икру в Россию, продукция пользуется спросом у покупателей. Поэтому мы хотим экспортировать больше рыбных продуктов сюда», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уругвайский посол Даниэль Кастильос рассказал, что вино и мёд хотел бы поставлять в Россию Уругвай, у которого имеется большой потенциал в этих сферах.