Васильевка, Запорожская область, 26 февраля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Город Васильевка в Запорожской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам 26 февраля представитель администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Сегодня в промежутке с шести до семи утра украинские боевики обстреляли город Васильевку», — сказал представитель администрации.

По последним данным, известно о шести прилетах. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля ВСУ обстреляли город Перевальск в Луганской Народной Республике. По городу выпустили две ракеты HIMARS.