Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Сан-Хосе», выступающего в Национальной хоккейной лиге 2022/23, Андрей Свечников установил личный рекорд по заброшенным шайбам за один сезон в НХЛ.

Андрей Свечников pleclown

Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, «Сан-Хосе» минимально уступил «Чикаго» со счетом 3:4. Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой на 11-й минуте встречи, ставшей для россиянина восьмой в текущем сезоне.

В прошлом сезоне личный рекорд Свечникова составлял семь шайб. Выступая за «Виннипег», нападающий набрал 19 (7+12) очков по системе «гол+пас» в сезоне НХЛ 2021/22.

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