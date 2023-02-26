Москва, 26 февраля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В последнее время страны Запада значительно активизировали свой интерес к Африке. Однако речь идёт не о внимании к континенту и желании способствовать его развитию. Об этом 26 февраля заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

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По его словам, это свидетельствует об «отчаянных попытках коллективного Запада сохранить свою неоколониальную империю». Дипломат в интервью ТАСС напомнил, что западные страны многие годы позволяли «игнорировать суверенитет африканских, и не только, стран и продолжать грабить их население».

Сегодня же, как пояснил замглавы МИД России, «особенно после того, как дороги России и Запада разошлись», но не по вине Москвы, перед западными странами «остро встала необходимость восполнения выпавших объёмов жизненно необходимых ресурсов на поддержание своей промышленности и развитие экономики и, желательно, при минимальных расходах».

«Их цель [в Африке] сейчас ― это решение, можно сказать, экзистенциальных вопросов», ― подчеркнул дипломат.

Об этом, по его словам, свидетельствует тот «неспортивный» инструментарий, который применяется Западом: «законы об ограничении деятельности России в Африке, санкции, стоп-листы, угрозы, шантаж».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что развитие отношений России с партнёрами из стран Африки «вызывает ревность» у западных стран.

Как отметил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, африканские страны подвергаются беспрецедентному давлению со стороны США. По его словам, с начала спецоперации коллективный Запад через угрозы применения санкций, прекращения финансовой и гуманитарной помощи значительно усилил прессинг.