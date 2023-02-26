Пушилин заявил, что Киев создаёт легенду о «несокрушимости» Угледара, прикрываясь мирными жителями

Донецк, , 10:07 — REGNUM Из-за нахождения в высотных домах Угледара мирных жителей ситуация вокруг города является осложнённой, Киев прикрывается ими и создаёт легенду о «несокрушимости» Угледара. Об этом 26 февраля рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Угледар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С Угледаром мы наблюдаем практически тот же приём [что и в Артёмовске] по формированию Киевом легенды о «несокрушимости» города», — сказал он в интервью ТАСС.

Также врио главы региона уточнил, что в пригородах Угледара в данный момент ведутся интенсивные бои и артиллерийские дуэли, однако ситуация осложняется тем, что в высотных зданиях города продолжают оставаться мирные жители, которые «традиционно находятся в заложниках киевского режима».

Также Пушилин подчеркнул, что российские войска делают всё от них зависящее, чтобы не наносить урон гражданскому населению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение подразделений Вооружённых сил РФ на авдеевском и артёмовском направлениях и разгром обороны вооружённых формирований Украины в Славянско-Краматорском районе являются первоочередными стратегическими задачами по освобождению региона.